أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس لاتهامهم بإيواء مطلوبين

Google+ Print
بدء ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس لاتهامهم بإيواء مطلوبين بدء ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس لاتهامهم بإيواء مطلوبين
بدأت منذ قليل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر ثانى جلسات محاكمة يحى قلاش نقيب الصحفيين وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشى لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا.

وقبل بدء الجلسة حضر خالد البلشى مجلس نقابة الصحفيين فيما لم يحضر يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم.

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.


>- تواجد أمنى مكثف أمام محكمة عابدين فى ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365