بدء ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس لاتهامهم بإيواء مطلوبين

بدأت منذ قليل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر ثانى جلسات محاكمة يحى قلاش نقيب الصحفيين وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشى لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا.

وقبل بدء الجلسة حضر خالد البلشى مجلس نقابة الصحفيين فيما لم يحضر يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم.

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.

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