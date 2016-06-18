أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق فى الغرف بمركز إعداد القادة بالعجوزة دون إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق فى الغرف بمركز إعداد القادة بالعجوزة دون إصابات السيطرة على حريق فى الغرف بمركز إعداد القادة بالعجوزة دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق فى إحدى الغرف بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار بمنطقة العجوزة دون وقوع أى إصابات، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت عملية الإخماد.

تلقى غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنطقة العجوزة وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء وعلى رأسها العميد هاني سعيد، مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء.

وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها وتم انتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


>- إصابة 4 أشخاص فى حريق منزل بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365