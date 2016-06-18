السيطرة على حريق فى الغرف بمركز إعداد القادة بالعجوزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق فى إحدى الغرف بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار بمنطقة العجوزة دون وقوع أى إصابات، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت عملية الإخماد.

تلقى غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنطقة العجوزة وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء وعلى رأسها العميد هاني سعيد، مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء.

وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها وتم انتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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