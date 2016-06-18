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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة
انتظمت الحركة المرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت، أمام العديد من السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى كافة الطرق لتنظيم حركة المركبات، فيما شهد الطريق الدائرى من وصلة المريوطية للصحراوى كثافات مرورية بسبب حادث مرورى فى ظل انتشار الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، وأعلى كوبرى 15 مايو، وأعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة وبنزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان، وظهرت بعض الكثافات المحدودة لحركة السيارات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى.

شهد طريق الأوتوستراد من حلون للدائرى كثافات متحركة مع استمرار التحويلات المرورية وزهراء المعادى، بسبب منطقة الأعمال أعلى كوبرى الزهراء فى ظل تواجد مرورى لتيسير الحركة وسحب الكثافات، فيما شهدت مناطق وسط البلد والتحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر وشارع النيل وقصر العينى رمسيس ومنطقة العباسية، وكوبرى 15 مايو من المهندسين لوسط البلد شهد سيولة فى الحركة.


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