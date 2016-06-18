سعر الذهب اليوم في مصر السبت 18/6/2016 مقابل الجنيه المصري وعيار 21 يرتفع مجدداً

سعر الذهب اليوم، بدأت اسعار الذهب في مصر اليوم داخل الاسواق المصرية حالة من الإستقرار في سعر البيع والشراء وذلك مقارنة بالاسعار العالمية التي بدروها تؤثر على قيمة الذهب داخل جمهورية مصر العربية، حيث استقر سعر الذهب في مصر صباح اليوم بعد حالة من الإرتفاع يوم أمس، هذا ومن المتوقع أن تزيد الأسعار خلال الأيام المقبلة ومع إنتهاء شهر رمضان الكثير وذلك لزيادة الإقبال بسبب الأفراح والمناسبات.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر السبت 18/6/2016 بقيمة 3 جنيهات دفعة جديدة للعيار 21 وذلك بعد الإقبال على شراء المعدن الأصفر، حيث وصلت الاسعار حسب الجدول أدناه.

شبكةعيونالإخبارية

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