مقتل وإصابة 3 جنود بالقوات الخاصة الليبية فى انفجار لغم أرضى ببنغازى

قتل جندى بالقوات الخاصة الليبية، وأصيب اثنان آخران؛ جراء انفجار لغم أرضى أثناء تقدم القوات بمحور الصابرى فى بنغازى شمالى البلاد.

وقال الناطق الرسمى لقوات الصاعقة الليبية العقيد ميلود الزوى- فى تصريح السبت، أن جنديا بالكتيبة 21 صاعقة يدعى ناجى الفرجانى قتل، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضى أثناء تقدم القوات الخاصة بمحور الصابرى ببنغازى.

وأضاف الزوى: "جثمان الشهيد وضع فى ثلاجة المستشفى لحين عرضه على الطب الشرعى، والجريحان أجريت لهما الإسعافات الأولية ومازالا تحت الملاحظة الطبية".

وأوضح الزوى أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تتقدم فى كافة محاور القتال فى بنغازى.

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