أخبار ليبيا..موجرينى تلتقى بوزير خارجية حكومة الوفاق الليبية

عقدت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجرينى اجتماعا اليوم السبت، مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة وموسى فكى محمد وزير الخارجية تشادى ووزير خارجية النيجر إبراهيم ياكوبا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، فى بيان لها اليوم، "أن الاجتماع كان بداية لتبادل التعاون عبر الحدود، باعتباره أول فرصة لمناقشة أفضل السبل للبدء فى تعزيز حدود آمنة بين ليبيا والنيجر وتشاد".

وشددت الممثلة السامية موجرينى، على المصلحة المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعى مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير شرعية.

وأضافت أن أمن ليبيا والنيجر وتشاد والاتحاد الأوروبى مرتبط بشكل كبير وهو أيضاً أساسياً لكامل المنطقة الفرعية من شمال أفريقيا إلى غرب أفريقيا ومن غرب أفريقيا إلى القرن الافريقى، ولهذا فإنه من المهم على الدول المجاورة التعاون بشكل وثيق.

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