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وزير النقل يعلن إلغاء قرار السكة الحديد بزيادة أسعار تذاكر العيد 30 جنيها

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وزير النقل يعلن إلغاء قرار السكة الحديد بزيادة أسعار تذاكر العيد 30 جنيها وزير النقل يعلن إلغاء قرار السكة الحديد بزيادة أسعار تذاكر العيد 30 جنيها
أعلن الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إلغاء الزيادة المفروضة من هيئة السكة الحديد على تذاكر القطارات الإضافية والمخاصيص وعربات العلاوة التى يتم تشغيلها فى الأعياد، والبالغ قيمتها 30 جنيها على كل تذكرة.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنه "لا يجوز زيادة تذاكر هذه القطارات فى الأعياد طالما هى نفس القطارات التى تباع تذاكرها بالأسعار العادية طوال العام.. فالأولى على الدولة أن توفر الوسيلة المناسبة للمواطنين بالسعر الطبيعى ليسافروا لقضاء العيد مع أسرهم وليس زيادة التذاكر فى العيد".

وقال وزير النقل إنه لا يجوز زيادة أسعار تذاكر بعض القطارات فى الأعياد المسماة الإضافية والمخاصيص، طالما هى بنفس الحالة والخدمة التى تباع تذاكرها بأسعار بدون زيادة، لافتا إلى أنه طلب الاجتماع مع قيادات السكة الحديد لتنفيذ هذا القرار وإلغاء القرار السابق للهيئة الخاصة بزيادة التذاكر 30 جنيها فى الأعياد.

- مصادر: السكة الحديد تؤجل زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية
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