طرق للحفاظ على مستوى السكر بالدم.. الرياضة والنوم الجيد وطعام غنى بالألياف

يعانى الكثيرون من مرض السكر إذ يعد السكر واحدا من أكثر الأمراض انتشارا فى العالم، وهو الأمر الذى يجعل الأبحاث والدراسات تتركز على إيجاد مخرج للمرضى الذين يعانون.

ويقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق الطبيعية لخفض مستويات السكر فى الدم، وتتضمن الآتى:

ممارسة التمرينات الرياضية الجسدية هى واحدة من أفضل الطرق التى تخفض من مستويات نسبة السكر فى الدم، لأن الرياضة تزيد من كفاءة مستقبلات الإنسولين بالخلايا، وهذا يحافظ على ثبات مستوى السكر فى الدم.

وتمثل ممارسة التمارين الرياضية وسيلة طبيعية لخفض مستويات السكر فى الدم، مع أهمية التأكد من جعلها عادة يومية وليست مجرد وسيلة للحصول على نتائج سريعة.

ووفقا للتقرير فهناك طريقة أخرى لخفض نسبة السكر فى الدم، وذلك عن طريق النظام الغذائى، فكلما كنت تستهلك المواد الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، سيكون من السهل أن تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر فى الدم، لذا يجب التأكد من أنك تستهلك ما بين 25 و30 جراما من الألياف يوميا، ومن الضرورى الحصول على المواد الغذائية الطازجة والفاكهة الموسمية والخضار وتجنب المواد الغذائية غير المصنعة.

وذكر التقرير أن الحصول على النوم السليم أمر ضرورى للسيطرة على مستويات السكر فى الدم، وتابع التقرير: "إذا كنت لا تنام جيدا يصبح الجسم غير قابل لجرعات الإنسولين، لذا فمن الضرورى الحصولى على من سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميا".

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