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سعر الدولار اليوم السبت 18/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم السبت 18/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى سعر الدولار اليوم السبت 18/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

اليوم، يواصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 18/6/2016 في الثالث عشر من شهر رمضان المبارك حالة من الاستقرار الطفيف، حيث تشهد السوق السوداء استقرار بسيط وسط إقبال من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من داخل الأسواق وذلك لسهولة الحصول على العملة الأمريكية الصعبة دون رقابة لتوافرها داخل السوق السوداء على عكس الشح في البنوك.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار على عكس التوقعات والتي أشارت أن سعر الدولار في السوق السوداء قد يرتفع مع دخول شهر رمضان المبارك، هذا ويترقب تجار العملة عطاء جديد من البنك المركزي الذي من شأنه أن يعمل على استقرار العملات الصعبة داخل الأسواق المصرية، إلا أن الدولار يواصل الاستقرار التام.
سعر الدولار اليوم السبت 18/6/2016

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء عند سعر صرف 10.85 للشراء في مقابل 10.90 للبيع.

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