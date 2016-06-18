تعرف على موعد الإمساك الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الثالث عشر من رمضان

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار ،السبت، اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و50 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:58 مساءً وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3:08 صباحا.

- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة

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