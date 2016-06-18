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اليوم.. محاكمة موظف بالأزهر متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين

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اليوم.. محاكمة موظف بالأزهر متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين اليوم.. محاكمة موظف بالأزهر متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين
تنظر دائرة جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، جلسة محاكمة موظف بالأزهر متهم بتوظيف أموال المواطنين، والنصب عليهم، بعد أن تقدم 13 مواطنا ببلاغات ضد المتهم الذى يعمل سائقا بجامعة الأزهر، يتهموه بتوظيف الأموال.

وكان المحامى أسامة محمد، دفاع المتهمين، أوضح أن المتهم استغل أموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات، أو أوراق الدعاية عن نشاطه، فى تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ 5 ملايين و800 ألف جنيه.


>- تأجيل محاكمة موظف بالأزهر متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه لجلسة 18 يونيو
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