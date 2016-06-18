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قرار بعودة العمل بمصنع مصر إيران للنسيج فى السويس بدءا من اليوم

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قرار بعودة العمل بمصنع مصر إيران للنسيج فى السويس بدءا من اليوم قرار بعودة العمل بمصنع مصر إيران للنسيج فى السويس بدءا من اليوم
بعد توقف العمل فى شركة إيران للغزل والنسيج لأكثر من عام، يعود العمل مجددا اليوم، السبت، بعد توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، وأخطرت الشركة العاملين بذلك تمهيدا للتشغيل التدريجى.

وطالب العمال بالشركة، فى بيان لهم، بضرورة صرف مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدين رفضهم لأى إجراء يتسبب فى التنكيل بعمال عارضوا مجلس إدارة الشركة.

من جهته قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه بعد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، ومجلس إدارة الشركة، استجابوا وسيتم إعادة التشغيل اليوم مع عودة كل العمال.

وأضاف "خليل"، أن الشركة أخطرت عدداً من العمال صباح أمس، وهو ما أثار تخوفهم وترددت شائعات حول الاستغناء عن الآخرين، مشيرا إلى أنه تواصل مع المهندس سامى أبو شادى، العضو المنتدب بالشركة، وطالبة بإخطار جميع العاملين، فأعلنت الشركة بشكل رسمى عودة العمل اليوم، من خلال منشور عمالى دعت فيه جميع العمال للعودة للعمل، باستثناء من تم تصفية عملهم وحصلوا على مستحقاتهم المالية.

وأوضح "خليل" أن العمل سيبدأ بشكل تدريجى فى المصنع 1 ثم يعقبه المصنع2، لافتا إلى أن الشركة تضم 4 مصانع كل منها يشتمل على عدة خطوط إنتاج.

من جانبه قال حمدى حجازى، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن العمال يطالبون بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة منذ عام، والمتمثلة فى الأرباح والبدلات، متعهدين ببذل أقصى جهدهم لتعود الشركة قلعة من قلاع الغزل والنسيج فى مصر.


>بالفيديو.. قرار بعودة العمل بمصنع مصر إيران للنسيج فى السويس بدءا من غد

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مصر 365

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