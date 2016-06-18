محافظ أسوان يقرر استئناف العمل بمؤسسة معونة الشتاء اليوم

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، استئناف العمل بمؤسسة معونة الشتاء والمطبعة التابعين لمديرية التضامن الاجتماعى، لصرف الإعانات العاجلة والمساعدات للحالات الإنسانية اعتباراً من اليوم السبت.

وقال بيان للمحافظة ، إن القرار نص على إغلاق الدفاتر الحسابية القديمة والتحفظ عليها والعمل فى دفاتر حسابية جديدة، لحين قيام لجنة التفتيش من الجهاز المركزى للمحاسبات بأسوان بمراجعة جميع الدفاتر والمستندات والأوراق المالية والإدارية المتعلقة بالمؤسسة.

وأكد اللواء مجدى حجازى، أن القرار جاء لتلبية احتياجات الحالات الضرورية والملحة لمواجهة المطالب اليومية والظروف الأسرية لهذه الحالات والتى يتم تحويل عدد كبير منها، من خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين مع المحافظ والذى يعقد كل يوم اثنين، لافتاً إلى أن تأجيل تنفيذ قرار التفتيش على مؤسسة معونة الشتاء جاء بناءاً على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بإرجائه بعد انتهاء السنة المالية الحالية.

وكان محافظ أسوان قرر إحالة العاملين بمؤسسة معونة الشتاء والمشرفين عليها من مديرية التضامن الاجتماعى للنيابة الإدارية، بجانب وقف أى تعاملات مالية صادرة أو واردة للمؤسسة لحين قيام لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش والمراجعة عليها، وإخطار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بهذه الإجراءات للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد قيام لجنة المحافظ بتفقد المؤسسة يوم 4 مايو الماضى ورصدها للعديد من المخالفات المالية والإدارية.

محافظ أسوان يقرر استئناف العمل بمؤسسة معونة الشتاء بعد إحالة العاملين للنيابة