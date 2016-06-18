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ميديكال نيوز: فاكهة "الأفوكادو" تساعد فى السيطرة على مرض السكر

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ميديكال نيوز: فاكهة "الأفوكادو" تساعد فى السيطرة على مرض السكر ميديكال نيوز: فاكهة "الأفوكادو" تساعد فى السيطرة على مرض السكر
الأفوكادو من الفواكه المغذية التى ظهرت باعتبارها إضافة صحية لمختلف خطط النظام الغذائى، ولكن يمكن للناس الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 تناولها لأنها آمنة على صحتهم.

وتبين البحوث أن الأفوكادو يوفر العديد من الوسائل لمساعدة الناس فى السيطرة على مرض السكرى وتحسين قدرتهم الصحية، حيث إن الأطعمة التى يتناولوها يومياً تؤثر بالسلب أو بالإيجاب.

وأوضح الباحثون خلال البحث المنشور مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today” أن الأفوكادو هو خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى لأنه يتميز بانخفاض الكربوهيدرات مقارنة بالفواكه الأخرى.

ووفقا لوزارة الزراعة فى الولايات المتحدة، فأوضح الخبراء أن فاكهة متوسطة من الأفوكادو تحتوى على 17 جراما من الكربوهيدرات، أما التفاح فيحتوى 25 جراماً، والموز 27 جراما.

وأضاف الباحثون أن إضافة فاكهة الأفوكادو إلى غيرها من الأطعمة قد تساعد فى الحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم أيضا، وذلك لأن والألياف الموجودة بها تستغرق وقتا أطول للهضم مع إبطاء امتصاص الكربوهيدرات الأخرى الموجودة فى الأطعمة الأخرى.


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