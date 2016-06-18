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معهد الفلك: الخميس 18 رمضان أطول أيام الصيام بـ15 ساعة و52 دقيقة

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معهد الفلك: الخميس 18 رمضان أطول أيام الصيام بـ15 ساعة و52 دقيقة معهد الفلك: الخميس 18 رمضان أطول أيام الصيام بـ15 ساعة و52 دقيقة
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن إجمالى عدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان الجارى ستبلغ 475 ساعة فى ، موضحاً أن المصريون حتى إفطارهم اليوم السبت صاموا 189 ساعة ومتبقى 286 ساعة صيام.

وأضاف الدكتور حاتم عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذروة ساعات الصوم ستكون يوم الخميس 18 رمضان الموافق 23 يونيو الجارى، حيث ستصل عدد ساعات الصوم 15 ساعة و52 دقيقة، وسيتزامن هذا اليوم مع الانقلاب الصيفى أو ذروة فصل الصيف وهو أطول يوم تطلع عليه الشمس فى 2016.

وأكد أن عدد أيام شهر رمضان لهذا العام فلكياً ستكون 30 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الكريم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو.


>بعد فتوى عدم جواز إفطار سكان أكتوبر والشيخ زايد على آذان القاهرة..معهد الفلك: خطوط الطول والعرض بـ"العتبة" تحدد مواعيد الإفطار والإمساء بالعاصمة..وتنسيق مع دار الإفتاء للتحقق من موعد الصلاة بالمحافظات
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