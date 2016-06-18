"التضامن الاجتماعى" بالبرلمان: لم نتسلم قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن

قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة لم يحال لها حتى الآن قانون الجمعيات الأهلية، موضحة أن أعضاء اللجنة درسوا القانون القديم المتعلق بالجمعيات الأهلية ويدرسون ضوابط تراخيص الجمعيات فى مصر

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة قاموا بقراءة عدد من قوانين الجمعيات الأهلية لدول العالم، من أجل الألمام بها قبل دراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية.

نائب: البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوهة

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