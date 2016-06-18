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الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

22 36

الإسكندرية

23 32

مطروح

21 29

بورسعيد

22 30

دمياط

22 31

بلطيم

21 32

الإسماعيلية

23 38

السويس

23 38

العريش

20 34

نخل

17 35

طابا

21 36

الطور

24 34

مرسى علم

27 37

الغردقة

26 37

شرم الشيخ

27 37

رفح

20 33

كاترين

15 31

سيوة

20 38

المنيا

23 37

الفيوم

23 38

رأس سدر

23 35

أبوسمبل

26 43

وسط الدلتا

21 37

أسيوط

23 39

سوهاج

24 39

الأقصر

25 43

أسوان

26 44

شلاتين

26 35

حلايب

28 33

الوادى الجديد

26 39

قنا

25 42

نويبع

26 36

السلوم

20 32.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة

30 44

المدينة

30 43

الرياض

29 42

المنامة

30 36

أبوظبى

29 41

الدوحة

31 40

الكويت

26 42

دمشق

18 36

بيروت

23 32

عمان

19 34

القدس

21 31

غزة

22 32

بغداد

24 39

مسقط

31 35

صنعاء

14 30

الخرطوم

29 40

طرابلس

24 36

تونس

20 30

الجزائر

14 28

الرباط

14 24

نواكشوط

21 39.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة

10 28

إسطنبول

22 32

إسلام آباد

28 39

نيودلهى

29 37

جاكرتا

24 31

بكين

20 31

كوالالمبور

25 33

طوكيو

21 30

أثينا

26 38

روما

16 27

باريس

12 19

مدريد

12 24

برلين

13 22

لندن

12 18

مونتريال

13 28

موسكو

18 28

نيويورك

17 28

واشنطن

18 28.

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