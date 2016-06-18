الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

22 3623 3221 2922 3022 3121 3223 3823 3820 3417 3521 3624 3427 3726 3727 3720 3315 3120 3823 3723 3823 3526 4321 3723 3924 3925 4326 4426 3528 3326 3925 4226 3620 32.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

30 4430 4329 4230 3629 4131 4026 4218 3623 3219 3421 3122 3224 3931 3514 3029 4024 3620 3014 2814 2421 39.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة

إسطنبول

إسلام آباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالالمبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا حار على الوجه البحرى والقاهرة

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