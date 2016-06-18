الأرصاد: طقس اليوم معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا حار على الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة22 36
الإسكندرية23 32
مطروح21 29
بورسعيد22 30
دمياط22 31
بلطيم21 32
الإسماعيلية23 38
السويس23 38
العريش20 34
نخل17 35
طابا21 36
الطور24 34
مرسى علم27 37
الغردقة26 37
شرم الشيخ27 37
رفح20 33
كاترين15 31
سيوة20 38
المنيا23 37
الفيوم23 38
رأس سدر23 35
أبوسمبل26 43
وسط الدلتا21 37
أسيوط23 39
سوهاج24 39
الأقصر25 43
أسوان26 44
شلاتين26 35
حلايب28 33
الوادى الجديد26 39
قنا25 42
نويبع26 36
السلوم20 32.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
مكة المكرمة30 44
المدينة30 43
الرياض29 42
المنامة30 36
أبوظبى29 41
الدوحة31 40
الكويت26 42
دمشق18 36
بيروت23 32
عمان19 34
القدس21 31
غزة22 32
بغداد24 39
مسقط31 35
صنعاء14 30
الخرطوم29 40
طرابلس24 36
تونس20 30
الجزائر14 28
الرباط14 24
نواكشوط21 39.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
أنقرة10 28
إسطنبول22 32
إسلام آباد28 39
نيودلهى29 37
جاكرتا24 31
بكين20 31
كوالالمبور25 33
طوكيو21 30
أثينا26 38
روما16 27
باريس12 19
مدريد12 24
برلين13 22
لندن12 18
مونتريال13 28
موسكو18 28
نيويورك17 28
واشنطن18 28.
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