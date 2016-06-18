تعرف على رسوم عبور ناقلات النفط العملاقة قناة السويس

حددت هيئة قناة السويس رسوم عبور ناقلات النفط العملاقة ذات حمولة أكبر من 250 ألف طن بـ 385 ألف دولار فى حالة استخدام القناة وخط أنابيب سوميد.

وتعتمد هيئة قناة السويس على سياسة تسويقية جديدة لجذب عدد أكبر من السفن ومنح تخفيضات لخطوط ملاحية جديدة فى محاولة لرفع إيراداتها خاصة مع بدء عمل قناة السويس الجديدة.

وقال منشور بالقرار خاص الناقلات العملاقة التى تعبر قناة السويس بالتكامل مع شركة سوميد عن طريق الخليج العربى والخليج الأمريكى أومنطقة الكاريبى، فى رحلة دائرية المحملة والفارغة، وعرض المنشور أن تدفع السفينة 155 ألف دولار عند العبور من الجنوب وتفريغ جزء من الحمولة فى أنابيب سوميد، فيما تعبر القناة من الشمال بحمولة فارغة مقابل 230 ألف دولار.

وطلبت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس من الشركات الراغبة فى الاستفادة من عرضها التقدم بطلب قبل العبور عن طريق التوكيل الملاحى، وحددت مدة ستة أشهر كمهلة لتطبيق بدأت من يوم الخميس الماضى.

ويعتبر المنشور هو الثالث لقناة السويس خلال العام لعرض تخفيضات ومميزات لجذب سفن جديدة للعبور من القناة، خاصة بعد تقارير ملاحية رصدت زيادة عدد ناقلات النفط الفارغة التى تفضل العبور من رأس الرجاء الصالح بدلا من القناة مستفيدة من انخفاض قيمة البترول.

وكانت هيئة قناة السويس قد منحت تخفيضات سابقة لسفن ناقلات النفط، بالتكامل مع نقل البترول عبر أنابيب سوميد بين ميناء العين السخنة حتى سيدى كرير بالإسكندرية، ليصبح قيمة العبور من خلال قناة السويس وسوميد أقل تكلفة من استخدام رأس الرجاء الصالح .

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