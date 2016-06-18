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اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم داعش ولاية القاهرة"

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اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم داعش ولاية القاهرة" اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم داعش ولاية القاهرة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة 8 متهمين بينهم 3 هاربين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، بالقضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش القاهرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون بالقضية 8 أشخاص وهم: محمد جمال محمد، وعادل طه عبد الجواد، ومحمود فتحى سلامة، ومحمود عبد العزيز، وأحمد حمدى مفضل، و3 هاربين، وجميع المتهمين فى القضية طلاب وعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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