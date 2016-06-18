أستاذ مناعة: الصوم مفيد لمرضى القلب لخفضه الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم

أمراض القلب تعتبر القاتل الأول فى العالم، ومن المعروف أن العديد من علامات الصحة ترتبط إما مع زيادة أو نقصان خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد أثبتت الأبحاث أن الصوم مفيد لمرضى القلب، لما له من تأثير من خفض الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم.

وقال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة: "لقد أثبتت الأبحاث أن الصوم مفيد لتحسين العديد من عوامل الخطر المختلفة، بما فى ذلك ضغط الدم، والكولسترول والكلى والدهون الثلاثية فى الدم، وتخفض من مستويات السكر فى الدم".

وأشارت الدراسات إلى أن الصوم يمكن أن يحسن عوامل الخطر العديدة لأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكولسترول، والدهون الثلاثية، والالتهابات. موضحا أنه من المعروف أن العديد من علامات الصحة ما يسمى بـ"عوامل الخطر" ترتبط مع إما زيادة أو نقصان خطر الإصابة بأمراض القلب.

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