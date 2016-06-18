ولى ولى عهد السعودية يلتقى مع بان جى مون الأربعاء لبحث قضية اليمن

قال عبد الله المعلمى سفير السعودية فى الأمم المتحدة إن ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيلتقى مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يوم الأربعاء وذلك بعد أن أثارت المنظمة الدولية حفيظة الرياض بإدراج التحالف الذى تقوده السعودية لفترة وجيزة على القائمة السوداء لاتهامه بقتل أطفال فى اليمن.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة لرويترز إن الأمير محمد سيصل إلى نيويورك هذا الأسبوع لعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات بعد زيارة للساحل الغربى الأمريكى، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "وصل طلب رسمى إلى مكتب الأمين العام لعقد اجتماع مع ولى ولى العهد وعندما نتمكن من تأكيد شيء سنفعل."

وقال المعلمى لرويترز إنه تأكد عقد الاجتماع يوم الأربعاء، وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما والأمير محمد التقيا يوم الجمعة وبحثا سبل دعم العراقيين فى حربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأهمية حدوث تحول سياسى فى سوريا التى تمزقها الحرب.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة لم ترد حتى الآن على رسالة بعث بها المعلمى لبان فى الثامن من يونيو حزيران باسم التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن. وطلبت الرسالة من الأمم المتحدة كشف تفاصيل عن مصادر معلومات تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق الأطفال فى الصراعات المسلحة.

وقال دوجاريك الأسبوع الماضى إن الأمم المتحدة لن تكشف عن هذه المصادر، وذكر تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال فى الصراعات المسلحة أن التحالف الذى بدأ حملته الجوية فى مارس آذار 2015 لهزيمة الحوثيين المتحالفين مع إيران مسؤول عن 60 فى المئة من وفيات وإصابات الأطفال فى الصراع العام الماضى وقتل 510 وإصابة 667 طفلا.

وهددت السعودية وهى مانحة رئيسية للمنظمة بوقف تمويل برنامج مساعدات للفلسطينيين وغيره من مبادرات الأمم المتحدة. ونفت السعودية إصدار أى تهديدات رغم أن بان نفسه أكد تقرير رويترز.

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