تحليل في الجول - أحمد بلال: بدائل الأهلي والصيام أبرز عوامل مساعدة لزيسكو

يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن مواجهة زيسكو في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة على الأهلي لعدة عوامل.

ويتحدث نجوم الكرة المصرية حول خبراتهم في المباريات الإفريقية، ويستعرض FilGoal.com آرائهم حول مباريات الأهلي والزمالك.

ويقول بلال عن لقاء السبت: "مباريات إفريقيا دائما صعبة خارج ملعبنا، وعدم معرفتنا بشكل الفريق المنافس وغياب أكثر من لاعب مؤثر من الممكن أن يؤثر على الأداء والنتيجة".

ويغيب ماليك إيفونا وعبد الله السعيد وعمرو جمال عن المباراة للإصابة.

وأضاف "الكرة الإفريقية اختلفت تماما بعد اعتمادهم على الكرة السريعة مستغلين اللياقة البدنية والفنيات التي تطورت".

ثم استدرك "لكن الفريق الذي يلعب من أجل البطولة يكون لديه كل الاحتياطات والبدائل لمواجهة أي مشاكل أو صعوبات تواجهه.. هذه سمات البطل".

وتابع "أرى أن البدائل بالأهلي متاحة لكن غير جاهزة بنسبة 100% بالنسبة للياقة البدنية.. وهذا ما سيزيد من صعوبة المباراة".

"بالإضافة للضغط الجماهيري والطقس السيء مع اللعب أثناء الصيام".

وأتم "أرى أن الأهلي فريق تكتيكي ولديه الإمكانيات التي تؤهله لتخطي عقبة زيسكو".