تقرير في الجول - أمام زيسكو.. هل يحقق يول رقما لأول مرة في تاريخ الأهلي الإفريقي؟

ساعات وينطلق دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.. إذ يحل الأهلي ضيفا على زيسكو في زامبيا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، باحثا عن رقم تاريخي.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة سابع مباريات الأهلي التي يلعبها في زامبيا.

- لعب المارد الأحمر ست مباريات في تاريخه الإفريقي في زامبيا، خسر منهم أربع مباريات وتعادل في مواجهتين فقط.

- رغم أن الأهلي لم يفز على الفرق الزامبية من قبل في ملاعبها، إلا أنه يتفاءل بمواجهة منافس زامبي.

- من إجمالي ست مقابلات في ست بطولات مختلفة مع فرق زامبية في أدوارها المبكرة، نجح في التتويج بثلاث ألقاب منها.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة عام 1982 والذي شهد أول مباراة له في زامبيا.

كما أحرز لقب إفريقيا للأندية أبطال الكأس للمرة الثانية في تاريخه 1986 ولعب أيضا مباراة في زامبيا.

كما تُوج بلقب كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية عام 2014 وقد التقى بفريق زامبي أيضا.

- كل المباريات التي خسرها الأهلي في زامبيا كانت نتيجتها 1-0، وتعادل مرتين سلبيا.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق الزامبية على ملاعبها:

جرين بافالوز

أول مواجهة للأهلي في زامبيا كانت في دوري أبطال إفريقيا 1982 التي توج بلقبها، لكن الفريق الأحمر خسر إياب ربع النهائي 1-0 بعد أن فاز في القاهرة 3-1.

وواصل الأهلي طريقه نحو النهائي وتوج بالبطولة الإفريقية الأولى في تاريخه.

نكانا ريد ديفيلز

في النسخة التالية من دوري أبطال إفريقيا 1983 وتحديدا بالدور نصف النهائي تعادل الأهلي سلبيا في زامبيا وفاز في القاهرة 2-0 لكنه خسر النهائي.

باور ديناموز

في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا أبطال الكأس 1986 خسر الأهلي 1-0 في زامبيا لكنه عبر لنصف النهائي مستفيدا بفوزه في القاهرة 2-0، وواصل طريقه نحو لقب البطولة.

كابوي وريروز

رابع المباريات التي خاضها الأهلي في زامبيا، وكان في بطولة إفريقيا أبطال الكأس في الدور الثاني وخسر الأهلي 1-0 ذهابا.

وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز 1-0 وعبر بركلات الترجيح لكنه ودع من ربع النهائي.

زيسكو يونايتد

التقى الأهلي مع زيسكو من قبل في زامبيا وذلك في دوري أبطال إفريقيا 2011 بدور الـ16.

وتعادل الأهلي سلبيا مع زيسكو قبل الفوز 1-0 في القاهرة ليتأهل لمرحلة المجموعات.

لكن الفريق الأحمر احتل ثالث المجموعة وودع البطولة.

نكانا

المواجهة الثانية مع نكانا بعد حذف (ريد ديفيلز) من اسمه وذلك في كأس الكونفدرالية 2014 التي توج بلقبها الأهلي بهدف عماد متعب القاتل ضد سيوي سبورت في النهائي.

التقى الأهلي بنكانا مرتين في مرحلة المجموعات وخسر مباراته في زامبيا 1-0 لكنه تصدر مجموعته وواصل طريقه نحو اللقب الأول من الكونفدرالية.

النتائج من أرشيف د. طارق السعيد