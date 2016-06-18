محمد العرابى لـ"تركيا":ننتظر منكم أفعال لا أقوال..وسياستكم بالمنطقة سلبية

قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء التركى، حول ضوررة عودة العلاقات مع مصر ، هى تصريحات جيدة، ولكن مصر لا تأخذ بالأقوال ولكن تنتظر الأفعال.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن سياسة تركيا ليست سلبية مع مصر فقط، ولكن فى المنطقة بشكل عام، وهو ما يتطلب أن تعيد تركيا رسم سياستها فى الشرق الأوسط.

وفى محاولة منه لرأب صدع العلاقات بين مصر وتركيا، أكد رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، ضرورة إعادة العلاقات بين تركيا من جهة وكل من سوريا ومصر وإسرائيل وروسيا من جهة أخرى إلى مستواها الطبيعى.

وقال يلدريم، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأتراك، فى العاصمة التركية أنقرة: "إسرائيل، سوريا، روسيا، مصر لا يمكن البقاء فى حال عداء دائم مع هذه الدول المحيطة بالبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط"، وأكد رئيس الوزراء التركى أن حكومته قامت بعدد من الخطوات لتحسين العلاقات مع هذه الدول.

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