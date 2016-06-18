اليوم.. نظر تجديد حبس مستشار أسرة "ريجيني" بتهمة التحريض على التظاهر

تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت، تجديد حبس الناشط السياسى أحمد عبد الله، مستشار أسرة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، بعد أن تم إلقاء القبض عليه على خلفية تظاهرات 25 أبريل الماضى.

وكانت وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، للناشط أحمد عبد الله، تهمة التحريض على التظاهر، وتعطيل مؤسسات الدولة.

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