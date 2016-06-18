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فوائد شرب المياه بكثرة.. تقليل لزوجة الدم والوقاية من الجلطات

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فوائد شرب المياه بكثرة.. تقليل لزوجة الدم والوقاية من الجلطات فوائد شرب المياه بكثرة.. تقليل لزوجة الدم والوقاية من الجلطات
الكثير منا فى هذا الشهر الفضيل ينسى تناول المياه بشكل منتظم، أو يهمل تناولها بشكل دائم حتى موعد السحور، وهو ما قد يعرضه للكثير من المخاطر الصحية. لكن المياه ضلع أساسى للعيش حياة صحية، والتمتع بالصحة والوقاية من الكثير من الأعراض المرضية والأمراض، والكثيرون منا يهمل عادة شربها ولا يتناولها سوى عند الشعور بالعطش الشديدة، وهو خطأ كبير يعتاده ويرتكبه فى حق صحته.

الدكتور محمد المغاورى – استشارى الجراحة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى – أشار خلال حديثه عن المياه وأهميتها، إلى أن شرب المياه بشكل منتظم وبكثرة من أفضل العادات الصحية التى قد يفعلها الإنسان ويعتادها، تقيه الكثير من المشكلات، وتحمى جسمه وتجعله يعمل بأقصى طاقته وعلى أكمل وجه، وسر المياه فى قدرتها بشكل خاص، حسب توضيح الدكتور محمد، على سريان الدم.

وتابع استشارى الجراحة معددا فوائد المياه، موضحا أنها تقلل من لزوجة الدم فى الجسم، وتساعد على التخفيف من كثافته ، مما يفيده للغاية ويفيد الجسم ووظائفه بشكل عام، كما تساعد على سريان وتدفق الدماء، كما أن الماء مهم جدا لنضارة الجلد.

وتتضمن فوائد الماء للدم التقليل من كثافة ولزوجة الدم، والمساعدة على سريان الدم خاصة فى الساقين، كما يحمى بشكل خاص من الجلطات التى تصيب القدمين والتى تكون ناتجة عن زيادة حدة لزوجة الدم، وبطء حركة سريان الدم بشكل عام فى الساقين.

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مصر 365