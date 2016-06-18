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بالصور.. احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل

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بالصور.. احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل بالصور.. احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل
شهد قصر ثقافة مطوبس بكفر الشيخ، أمس الجمعة، احتفالية على ضفاف النيل بكورنيش مجلس المدينة، بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من الشعراء والأدباء تحت رعاية سيد سلطان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورانيا الكومى مدير قصر ثقافة مطوبس، وعدد من المثقفين ورجال وشباب وسيدات مطبوبس.

قال المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات صحفيه له، إن الحفل تضمن فقرات متعددة منها الإنشاد الدينى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى، والأراجور والساحر والتنورة.

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (1)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (2)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (3)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (4)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (5)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (6)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (7)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (8)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (9)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (10)

احتفالية قصر ثقافة مطوبس كفر الشيخ على ضفاف نهر النيل (11)

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