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استئناف محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" اليوم

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استئناف محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" اليوم استئناف محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" اليوم
تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة فى قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة اليوم مذكرة من خبراء البنك المركزى بأسباب طلب اللجنة للكشف عن الحسابات السرية لرجل الأعمال.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بالسجن بأحكام تترواح من 3 لـ 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليار جنيه.

- تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة" لجلسة 18 يونيو
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