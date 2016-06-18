ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

ألقت مباحث القليوبية، القبض على أخطر تشكيل عصابى، تخصص فى الاتجار بالمخدرات، بدائرة قسم قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة قليوب، مفادها قيام كل من: "سويلم عيد" سن 32 عاطل ومقيم طنان – دائرة المركز: "أحمد حازم" 23 عاطل ومقيم قلما – دائرة المركز، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص فى ممارسة نشاطا إجراميا، فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، وباستهداف المأذون بتفتيشهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاحا ناريا بندقية خرطوش تركى و2 طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى "1.500 كيلو جرام" ومبلغا ماليا 6500 جنيه، 2 دراجة نارية بدون لوحات جار فحصهما.

بمواجهة المتهمين بالمضبوط، وبما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

فى سياق متصل، سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على مشاجرة حادة داخل السنتر الدولى ببنها ، عقب نشوب مشادة كلامية تتطورت لمشاجرة بين أصحاب البكيات بسبب الخلاف على أحد الزبائن .

>تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة وعلى الفورإنتقل العميد مجدى راشد مأمور قسم بنها ، وتبين نشوب المشاجرة بين أحد أصحاب الباكيات بسبب الخلاف على أحد الزبائن ، وتم تحويل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وجار العرض على النيابة للتحقيق .

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