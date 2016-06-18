مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الداخلة شرق العوينات

لق شخص مصرعه وأصيب آخر، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى بمركز الداخلة بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة المركزى، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد إخطار قد ورد إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة الكيلو 35 على طريق الداخلة شرق العوينات، ما أسفر عن مصرع " حسام رمضان صيام " 36 سنة، وإصابة " أشرف نبيل محمد" 23 سنة من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

مصرع شخص واصابة 4 فى حادث على طريق الكفاح الفرافرة بالوادى الجديد

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