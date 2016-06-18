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اليوم.. نظر رابع جلسات دعوى إلزام الفنان أحمد عز بالإنفاق على "توأم زينة"

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اليوم.. نظر رابع جلسات دعوى إلزام الفنان أحمد عز بالإنفاق على "توأم زينة" اليوم.. نظر رابع جلسات دعوى إلزام الفنان أحمد عز بالإنفاق على "توأم زينة"
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم السبت، رابع جلسات دعوى "نفقة الصغار" المقامة من الفنانة "زينة" ضد الفنان أحمد عز بعد إحالتها للتحقيق فى الجلسة السابقة، لبيان صحة ادعاء زينة عن ثروة أحمد عز.

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلى موكلته "عز الدين"، و"زين الدين" بعد ثبوت نسبهما له، وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستى التسوية حرك "الدكر" الدعوى.

تأجيل ثالث جلسات إلزام الفنان أحمد عز بالإنفاق على توأمه لجلسة 18 يونيو
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