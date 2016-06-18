تقرير في إفريقيا – ماذا يفعل الأهلي في افتتاح مباريات مجموعات دوري الأبطال

في تمام الثالثة والنصف عصرا يوم السبت ينطلق مشوار الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة زيسكو الزامبي خارج أرضه. فكيف جاءت نتائج المارد الأحمر في بدايته الإفريقية؟

الأهلي يواجه زيسكو في زامبيا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة تضم كل من الوداد الرياضي المغربي وأسيك ميموزا من كوت ديفوار بجوار الأهلي وزيسكو.

نظام دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بدأ منذ نسخة 1997 ويستمر حتى الآن.

وشارك الأهلي في دور المجموعات 12 مرة. بينما فشل في التأهل 6 مرات.

وفاز الأهلي في بداية مشواره في دور المجموعات 6 مرات. بينما تعادل 3 مرات. وخسر 3 مرات.

ويستعرض FilGoal.com نتائج الأهلي في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال.

(1) 1999

أول مشاركة للأهلي في دور المجموعات كانت في نسخة 1999 بعد الخروج من الدور الأول في نسخة 1998.

ولعب الأهلي أول مبارياته بدور المجموعات خارج أرضه ونجح في الفوز على شوتينج ستارز النيجيري بثلاثية مقابل هدفين.

سجل للأهلي شادي محمد وأحمد بلال ومحمد جودة. وقتها كانت يتأهل من المجموعة صاحب المركز الأول فقط.

ولذلك فشل الأهلي في التأهل للنهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة.

(2) 2000

في النسخة التالية عاد الأهلي وشارك من جديد في دور المجموعات، ولكن هذه المرة بدأ المشوار بالهزيمة أمام نادي هارتس أوف أوك الغاني بثنائية مقابل هدف.

وسجل هدف الأهلي الوحيد وقتها، علاء إبراهيم.

ومن جديد احتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته وفشل في التأهل لنهائي البطولة.

(3) 2001

وقتها تغيير نظام البطولة من جديد. دور المجموعات ثم نصف نهائي ثم نهائي.

وبدأ الأهلي المشوار بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي خارج أرضه، ونجح في الفوز بثلاثية مقابل هدف.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق علاء إبراهيم وأحمد أبو مسلم وصنداي.

الأهلي احتل المركز الثاني في المجموعة وتأهل لنصف النهائي قبل أن يفوز على الترجي ثم يقهر صان داونز في النهائي ويتوج بطلا لإفريقيا.

(4) 2002

بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات جاءت على ملعبه هذه المرة وأمام جان دارك السنغالي.

وخسر الأهلي على ملعبه بثنائية مقابل هدف. هدف المارد الوحيد جاء عن طريق أحمد بلال

ووقتها احتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته وفشل في التأهل لنصف النهائي.

(5) 2005

من جديد البداية على ملعب الأهلي، ولكن هذه المرة أمام الرجاء المغربي.

ونجح الأهلي في الفوز بهدف محمد شوقي.

وواصل الأهلي مشواره في البطولة بعدما احتل المركز الأول قبل أن يعود لمنصة التتويج من جديد.

الأهلي بطلا لإفريقيا على حساب النجم الساحلي.

(6) 2006

بداية البطولة كانت من الأراضي التونسية. الصفاقسي التونسي ضد الأهلي.

وخسر الأهلي بهدف مقابل لاشيء.

ولكنه اكمل مشوار البطولة بنجاح وعاد وتوج بطلا للبطولة من الأراضي التونسية أيضا وأمام الصفاقسي.

محمد أبو تريكة ينتقم لخسارة الأهلي في دور المجموعات ويسجل في الـ+90 ويكتب اللقب باسم المارد الأحمر.

(7) 2007

على ملعبه كانت بداية المشوار. الأهلي يستضيف الهلال السوداني.

ونجح الأهلي في الفوز بثنائية مقابل لاشيء عن طريق أمادو فلافيو وأسامة حسني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي إلا أنه خسر على أرضه ووسط جماهيره. النجم الساحلي بطلا لإفريقيا على حساب الأهلي.

(8) 2008

البداية كانت قمة. الأهلي يواجه الزمالك.

ونجح الأهلي بفضل ثنائية فلافيو وأحمد حسن من الفوز على الزمالك.

بعدها استكمل مشواره بنجاح وعاد إلى منصة التتويج.

بطلا لإفريقيا على حساب القطن الكاميروني.

(9) 2010

بعد الفشل في الوصول لدور المجموعات في نسخة 2009، عاد الأهلي لدور المجموعات، وكانت البداية أمام هارتلاند النيجيري.

وتعادل الأهلي خارج أرضه 1-1 بفضل هدف محمد أبو تريكة من ضربة جزاء.

وودع الأهلي المسابقة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في تونس 1-0 بعد الفوز ذهابا في القاهرة 2-1.

(10) 2011

الأهلي وصل إلى دور المجموعات بعد الفوز على زيسكو الزامبي، ثم واجه الوداد الرياضي المغربي في افتتاح مشواره بدور المجموعات.

اللقاء كان في القاهرة وانتهى 3-3 بعد إثارة كبيرة. وسجل للأهلي وقتها كل من عماد متعب ووائل جمعة ودومنيك دا سيلفا.

واكتفى الأهلي باحتلال المركز الثالث في المجموعة خلف الترجي والوداد وفشل في الوصول إلى نصف النهائي.

(11) 2012

عودة من جديد إلى منصة التتويج. الأهلي بطلا لإفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد بداية مشوار في المجموعات أمام مازيمبي.

وفاز الأهلي على مازيمبي في بداية دور المجموعات على أرضه بثنائية مقابل هدف.

بهدف عماد متعب وهدف قاتل لمحمد ناجي جدو في الـ+90 الأهلي يفوز في بداية المشوار على مازيمبي في دور المجموعات.

واحتل الأهلي المركز الأول وواصلة مشواره حتى التتويج بالبطولة على حساب الترجي من الأراضي التونسية.

(12) 2013

من جديد جاءت بداية الأهلي في دور المجموعات أمام الزمالك.

التعادل بهدف لكل فريق يحكم بداية الأهلي في دور المجموعات، هدف أبو تريكة يعدل تقدم أحمد جعفر.

واحتل الأهلي المركز الأول وواصل مشواره نحو اللقب بتخطي القطن الكاميروني في نصف النهائي.

ثم فاز على أولاندو بايرتس في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوج باللقب.

وهو أخر ألقاب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا