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كرة طائرة - تعرف على مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد

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كرة طائرة - تعرف على مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد كرة طائرة - تعرف على مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو بعدما وقعت في المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة مصر منتخبات من العيار الثقيل وهم بولندا وروسيا والأرجنتين وإيران وكوبا.

وجاءت مواعيد مباريات بتوقيت القاهرة كالتالي:

- مصر × بولندا - 7 أغسطس.. الثامنة مساء.

- مصر × كوبا - 10 أغسطس.. 1:30 صباحا

- مصر × روسيا - 11 أغسطس.. 4:35 عصرا

- مصر × إيران - 13 أغسطس - 2:30 عصرا

- مصر × الأرجنتين - 15 أغسطس - 2:30 عصرا

ويتنافس منتخب مصر حاليا في الدوري العالمي للكرة الطائرة ضمن منافسات المستوى الثاني ونجح الفراعنة في الفوز على التشيك 3-2.

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