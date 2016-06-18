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القماش لـ في الجول: بامبو سيكون ورقة رابحة أمام الأهلي.. وهدفي الفوز أيا كان الملعب

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القماش لـ في الجول: بامبو سيكون ورقة رابحة أمام الأهلي.. وهدفي الفوز أيا كان الملعب القماش لـ في الجول: بامبو سيكون ورقة رابحة أمام الأهلي.. وهدفي الفوز أيا كان الملعب

أشاد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي بكريم بامبو جناح الفريق بعد المباراة الودية التي فاز فيها الدراويش على منتخب الإسماعيلية 5-1 وشهدت تسجيله هدفا.

وأحرز بامبو ومروان محسن وكينيث وحسني عبد ربه وأمير شعيب أهداف الإسماعيلي التي تأتي ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلي يوم 24 يونيو الجاري في الدوري المصري.

وقال القماش لـFilGoal.com: "بامبو سيكون أحد أهم الأوراق الرابحة للفريق في مباراة الأهلي والمواجهات المتبقية من عمر المسابقة".

وأحرز بامبو هدفا للإسماعيلي هو الأول له في الدوري المصري بقميص الدراويش في شباك سموحة خلال اللقاء الذي انتهى 3-3.

وأضاف "شريف عبد الفضيل عائد بعد فترة غياب وغير جاهز بنسبة 90%، وأشعر بالسعادة لتطور مستوى إبراهيم حسن جناح الفريق الذي يقدم مباريات قوية".

وأتم "هدفي من مباراة الأهلي هو الفوز بغض النظر عن ملعب اللقاء".

وتقام المباراة على ملعب برج العرب إلا أن القماش كان رافضا بشدة خوض اللقاء في هذا الملعب.

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