الطفلة "آية" مهدده بالموت بسبب نقص عقار النيوريل بمستشفى الداخلة المركزى

ناشدت سلمى محمد عبد الله، والدة الطفلة آية محمد منصور، من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادى الجديد والمصابة بضمور فى خلايا المخ وشلل تام، المسئولين بإنقاذ حياة نجلتها المحجوزة بمستشفى الداخلة منذ أسبوع بعد إصابتها بنوبة تشنجات شديدة بسرعة توفير عقار النيوريل الغير موجود بالمستشفى، واستخدام بدائل غير فعالة له بما يهدد حياة الطفلة المريضة بالموت.

وقالت أم آيه فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، إنها تواصلت مع إدارة المستشفى ولم تجد استجابة لمطلبها على مدار أسبوع كامل بعد أن تم حجزها فى المستشفى بابنتها المريضة والتى تعانى من ضمور فى خلايا المخ، موضحة انها تشاهد ابنتها والتشنجات العصبية التى تلاحقها دون القدرة على فعل شىء، فتظل تبكى دون جدوى، نظراً لعدم وجود العقار بالمستشفى، واضطرار طاقم التمريض لاستخدام بدائل تقل فعاليتها عن هذا العقار وتضطر للبحث عنه خارج المستشفى على الرغم من سوء حالتها المادية.

وتضيف أم آية أنها ارسلت استغاثة للواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بالفاكس لإنقاذ ابنتها التى تحتاج لتكلفة شهرية لعلاجها تزيد عن 800 جنيه فى الوقت الذى لا يستطيع والداها توفير نفقات العلاج، حيث يعمل الأب موظفاً مؤقتاً بإحدى المصالح الحكومية، ولا يستطيع شراء هذا العقار الغير متوفر بالصيدليات.

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