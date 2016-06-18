استغلال الثروات والتمسك بالعقيدة موضوع الليلة الرمضانية الثامنة بجنوب سيناء

يواصل فـرع ثقـافة جنـوب سينـاء برئاسة المخـرج المسرحى محمد حجـاج فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية والدينية لليوم الثامن على التوالى، أمس الجمعة.

بدأت فعاليات الليلة الثامنة من ليالى رمضان الثقافية، من مركز شباب طور سيناء بمدينة الطور، بعرض فنى لفرقة تلقائيين أطفال قصر ثقافة طور سيناء، وتقديم تابلوهاتها الفنية من التراث السيناوى منها أغانى "سينا يا سينا - يا مرحبا" والتى نالت إعجاب الحضور ذلك تحت إشراف أمانى عبد الفتاح وجمال عيسى مسئول النشاط بالقصر وقيادة على عبد الفتاح عازف الإيقاع، تلاها محاضرة ثقافية بعنوان "استغلال الثروات" للشاعر فؤاد محمد مدير فريق الشفافين بمحافظة جنوب سيناء، تناول فيها الثروات من حيث المعنى والمفهوم كما تطرق إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات العديدة التى توجد بشبه جزيرة سيناء، كما أشار إلى أهمية استغلال الثروات المهدرة مثل الوقت والشباب، ذلك تحت إشراف سناء محمد ومنى عزت مسئولى النشاط بقصر الطور، وبحضور أحمد سالم مدير قصر الطور .

ومن مدينة رأس سدر، عقد بيت ثقافة رأس سدر برئاسة هانم رمضان، محاضرة دينية بعنوان " التمسك بالعقيدة والعبادات والقيم " للشيخ أشرف أحمد واعظ بمديرية الأوقاف، تحدث فيها عن معنى العقيدة وما هى العبادات ومفهوم القيم، كما تطرق إلى إن الأخلاق الحسنة إمتثال لأمر الله ورسولهوإن الأخلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم، كما عرج على الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين.

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