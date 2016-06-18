مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مركز السنطة وطريق "طنطا - زفتى"

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية خدمات تأمين مركز شرطة السنطة وتقابل مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية، ووجههم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وتقابل مدير الأمن مع سيدة مسنة والدة المسجون زينهم وحيد مصطفى، وشقيقتا المسجون محمد مصطفى عطية، وسمح لهم برؤية ذويهم بالحجز، كما وافق مدير أمن الغربية على دخول الطعام لهم بمناسبة شهر رمضان الكريم بعد التفتيش وعمل اللازم.

كما قام مدير الأمن بمراجعة خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات.

وقام بالمرور على غرفة السلاح والنوبتجية وغرف حجز المضبوطات ونقطة حجز السيارات والدراجات البخارية، كما مر على الحجز والسجن بالمركز وتقابل مع المساجين واستمع لشكواهم ومطالبهم، مؤكداً على وجود الطعام اللازم لإفطارهم، وفحص حالات الغارمين بالمركز، والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون.

ووجه بندب مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم،

>كما وجه بتطوير و تفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين، وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، واحتواء المواقف العارضة وضبط النفس وإنفاذ أحكام القانون بكل حزم وحسم ، والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.

وأثناء جولته بمركز السنطة لاحظ مدير الأمن وجود دراجة بخارية بدون لوحات ملك احد أفراد الشرطة بالمركز أمام المركز، ووجه باتخاذ اللازم قانوناً، وتم تحرير المحضر رقم 2000 جنح مرور مركز السنطة لسنة 2016.

وتقابل مدير الأمن مع خدمات تأمين طريق ( طنطا – زفتى) للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طارئة، فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، ووجه الخدمات بشدة اليقظة وفحص السيارات المتوقفة على جانبى الطريق والدراجات البخارية المشتبه فيها وضبط المبلغ بسرقتها، وتكثيف المرور على الطرق حتى يشعر جميع المواطنين بالأمان أثناء سفرهم ومغادرتهم المدينة إلى المدن المجاورة، وذلك لارتباط إدارة تأمين الطرق مع كل من محافظة.

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