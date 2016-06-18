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تحميل وتفريغ 102.4 مليون طن بضائع شمال قناة السويس خلال ثلاثة شهور

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تحميل وتفريغ 102.4 مليون طن بضائع شمال قناة السويس خلال ثلاثة شهور تحميل وتفريغ 102.4 مليون طن بضائع شمال قناة السويس خلال ثلاثة شهور
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة استقبل خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016 من اتجاه الشمال 102 مليون و490 ألف طن بضائع تحميل وتفريغ فى مناطق مختلفة.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 27 مليون و709 ألف طن تم تفريغها بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و19 مليون و103 ألف طن بمنطقة شمال البحر المتوسط، و11 ملايين و14 ألف طن بمنطقتى غرب وجنوب غرب المتوسط.

كما تم تفريغ 990 ألف طن بمنطقة البحر الأسود، و 28 مليون و959 ألف طن بمنطقة شمال غرب أوروبا، و2 مليون و160 ألف طن خاصة بمنطقة بحر البلطيق، و10 ملايين و989 ألف طن لأمريكا، وتفريغ 3 مليون و566 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى.

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