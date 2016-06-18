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عادل الجبير: طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر لإيضاح الحقيقة

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عادل الجبير: طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر لإيضاح الحقيقة عادل الجبير: طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر لإيضاح الحقيقة
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، الجمعة، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجى.

وأكد الجبير فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد لقاء ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض أن اجتماعات الأمير محمد بن سلمان "كانت بناءة وهدفت لتعزيز العلاقات مع واشنطن"، وأضاف: "تناولت الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب والأوضاع فى المنطقة".

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما تردد عن تهديد للولايات المتحدة بسحب أصول تقدر بمئات الملايين من الدولارات إذا أقرت مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قال الجبير إن المملكة لا تهدد الحلفاء، لكنه أضاف أن "الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول".

وعن الصفحات السرية البالغ عددها 28 صفحة فى تقرير لجنة التحقيق فى هجمات 11 سبتمبر، أكد الجبير أن بلاده تطالب الولايات المتحدة منذ سنوات بالكشف عن هذه الصفحات، وقال: "طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر لإيضاح الحقيقة"، مؤكدا أن "المملكة هدف للقاعدة وداعش، ودفعت الثمن غاليا في محاربة الإرهاب".

وحول سوريا، كرر الجبير تصريحاته بأن "على بشار الأسد أن يرحل ولا مستقبل له في سوريا"، مطالبا بتدخل عسكرى لحماية المدنيين بسوريا، وأضاف أن المملكة تستقبل الكثير من السوريين واليمنيين كضيوف وليس كلاجئين، داعيا إيران إلى احترام دول الجوار وعدم التدخل فى شئون دول المنطقة، وقال إن "إيران تنتهج سلوكا عدوانيا وتزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة".
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