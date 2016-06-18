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الخارجية الأمريكية: التسوية السياسية هى أفضل حل للشعب السورى

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الخارجية الأمريكية: التسوية السياسية هى أفضل حل للشعب السورى الخارجية الأمريكية: التسوية السياسية هى أفضل حل للشعب السورى
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى تمسك الإدارة الأمريكية بدفع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للازمة السورية. جاء ذلك ردا على المذكرة التى تقدم بها نحو خمسين دبلوماسيا أمريكيا يعارضون فيها السياسية الأمريكية تجاه سوريا ويدعون إلى توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري.

وقال كيربى فى تصريحات صحفية إن الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بان التسوية السياسية هى افضل حل للشعب السورى موضحا انه فى الوقت الذى تواصل فيه واشنطن سياستها الحالية تجاه الأزمة السورية تنظر فى خيارات أخرى لكنها ليست الأفضل على حد قوله.

وشدد على أن افضل خيار هو التوصل إلى تسوية سياسية تؤدى إلى تشكيل حكومة يختارها الشعب السورى بدون الرئيس بشار الأسد، وأقر كيربى بأنه لا احد يرضى عن الوضع الراهن فى سوريا حيث يموت الكثيرون سواء بسبب سياسات التجويع أو القصف واستمرار انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مسارات هى استئناف المفاوضات السياسية وتحقيق التزام جاد بوقف إطلاق النار فى مختلف أنحاء سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وقال كيربى أن الخارجية الأمريكية ستصدر ردا رسميا على المذكرة التى قدمها الدبلوماسيون المنشقون غير انه أوضح أن الرد والمذكرة الأصلية لن يتم نشرهما. وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز كشفا امس عن مذكرة وقعها نحو خمسين دبلوماسيا أمريكيا وجهوا فيها انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس الأمريكى باراك اوباما لحل الأزمة السورية وقالوا أن الوضع الراهن فى سوريا يؤدى إلى أوضاع كارثية فى المجال الإنسانى وعلى الصعيد الدبلوماسى وتفاقم مشكلة الإرهاب.
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