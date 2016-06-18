قاتل كريستينا غريمي غيّر شكله ليتزوجها

أظهرت التحقيقات، بعد مرور نحو أسبوع على مقتل النجمة كريستينا غريمي Christina Grimmie على يد المعجب المختلّ كيفين لويبل Kevin Loibl، أنّ الأخير كان قد وصل إلى مرحلة الجنون بسبب هوسه وإعجابه بالنجمة.

وكان كيفين البالغ من العمر 27 عاماً قد خطط للزواج من الضحية بأيّ طريقة ممكنة، وعلى ذلك حسّن مظهره الخارجي كي ينال إعجابها وَيفوز بقلبها.

فقد أجرى كيفين، الذي انتحر بعد أن قتل النجمة، عملية لعينَيه ليتخلّص من النظارات، وزرع شعراً، وَاتبع حمية قاسية ليخسر الوزن الزائد.

يُشار إلى أن الشرطة ما تزال تحقق في الحادثة لتتأكد ما إذا كانت كريستينا التي رحلت عن 22 عاماً تعرف كيفين، الذي بات لقبه "المعجب المختلّ"، شخصياً قبل الحادثة.

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