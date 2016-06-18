بالصور: عمرو دياب ومحمد حماقي والنجوم على مائدة "سحور" خالد سليم

حرص عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير السياسة والإعلام على حضور حفل السحور الذي أقامه الفنان خالد سليم وحرمه خيرية هشام داخل فندق "فورسيزونز" نايل بلازا.

حضر الحفل من نجوم الفن عمرو دياب ، محمد حماقي، لقاء الخميسي وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف ،درة، خالد سرحان ،المخرج رامي إمام ، المخرج كريم محمد وحرمه نهى لطفي .

ومن الإعلاميين تواجد أحمد ابو هشيمة رئيس مجلس ادارة شبكة ON TV ،الكاتب الصحفي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ،هبة الأباصيري ،نهال عهدي وزوجها محمد الرشيدي .