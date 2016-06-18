طبيب مغربي يعيد افتتاح أول عيادة مجانية للفقراء واللاجئين

حصل طبيب مغربي على ترخيص لافتتاح عيادة مجانية تحمل اسمه، ستمكّن الناس المحتاجين واللاجئين من الاستشفاء من دون مقابل.

وأكد الطبيب الذي يُدعى زهير الهنا عبر صفحته الفيسبوكية أنّ المجلس الإقليمي لرابطة الطب بالدار البيضاء أعطاه رخصة افتتاح عيادة في حيّ فرح السلام بمنطقة الألفة؛ وذلك بعد أن كان قد أغلق له عيادته المجانية الأولى منذ 5 أشهر.

وأشار الطبيب إلى أنّ أهمّ الدروس التي تلقاها من إغلاق عيادته المجانية الأولى، هو أنّ الاصرار على الوصول إلى الهدف ينتهي دائماً بنتائج جيدة.

ونصح الهنا الأطباء الشباب بمزاولة عملهم بنبل، والحرص على استخدام طرق مبتكرة وقليلة التكلفة، إلى جانب العمل على رعاية المرضى والاهتمام بهم، لأنّ هذه هي مفاتيح النجاح الشخصي والاجتماعي للطبيب.

يذكر أن الدكتور الهنا، كان أول طبيب مغربي سافر إلى غزة لمساعدة ضحايا العدوان الإسرائيلي، وفيما بعد توجّه لعلاج ضحايا الحرب في سورية.

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