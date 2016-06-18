جوليا بطرس تسجل ألبومها الجديد في براغ

يتواجد الفنانان الشقيقان زياد وجوليا بطرس في براغ، للتحضير لألبوم جوليا بطرس الجديد.

زياد نشر صور له وهو برفقة شقيقته خلال وجودهما في إحدى الإستديوهات وعلق تحتها": "الموسيقى كِلاّ معِك إنتي وبسّ. مع جوليا خلال تسجيل موسيقى الالبوم الجديد في براغ".

كما علق على صور أخرى "مع ملكتي خلال تسجيل الألبوم".

يشار إلى أن الموزع الموسيقي ميشال فاضل يتواجد أيضا في براغ مع زياد وجوليا بطرس، حيث سيقوم بتوزيع كل اغنيات البوم جوليا الجديد.

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