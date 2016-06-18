أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جوليا بطرس تسجل ألبومها الجديد في براغ

Google+ Print

الجمعة 17-06-2016 20:56

يتواجد الفنانان الشقيقان زياد وجوليا بطرس في براغ، للتحضير لألبوم جوليا بطرس الجديد.

زياد نشر صور له وهو برفقة شقيقته خلال وجودهما في إحدى الإستديوهات وعلق تحتها": "الموسيقى كِلاّ معِك إنتي وبسّ. مع جوليا خلال تسجيل موسيقى الالبوم الجديد في براغ".

كما علق على صور أخرى "مع ملكتي خلال تسجيل الألبوم".

يشار إلى أن الموزع الموسيقي ميشال فاضل يتواجد أيضا في براغ مع زياد وجوليا بطرس، حيث سيقوم بتوزيع كل اغنيات البوم جوليا الجديد.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي