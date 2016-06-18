اسمعوها: سمية الخشاب من "السرايا الصفرا" جوزي حيجنني

وسط شائعات متلاحقة تؤكد طلاقها قبل مرور عام على زواجها، اعترفت الفنانة سمية الخشاب بأن لأأكثر شخص "بيجننها في العالم" هو زوجها، وقالت اثناء مشاركتها ببرنامج "السرايا الصفرا" بإذاعة ميجا أف أم ، أنها مثل أى زوجة حتتجنن من تصرفات زوجها، كما ألمحت الى أن السبب الثاني لجنانها هو الشائعات المبالغ فيها التي تخص ثروتها وحياتها الخاصة.

سمية رفضت تماما التطرق لكل ما تردد عن انفصالها عن زوجها وسفره لبلدته الأصلية الإسكندرية تاركا بيت الزوجية بالقاهرة، بعدما طلبت منه الطلاق بعد خلافات حادة، وأكدت أن حياتها الخاصة خط أحمر، ولم تكشف عن مصير زواجها، واكتفت فقط بنفي شائعة حملها، كما أكدت عودتها للفن بقوة وقالت: سأودع الكسل وارجع اتجنن تاني.

يذكر أن أنباء نسبت لمصادر مقربة من سمية الخشاب أكدت نشوب مشاجرة كبيرة مع زوجها كابتن الطيار، غادر على إثرها منزل الزوجية بالقاهرة متوجها لمنزل عائلته بمحافظة الإسكندرية، وأكدت المصادر أن سمية طلبت الطلاق فعليا ولكنه لم يحدث حتي الآن.

اسمعوا سمية الخشاب مع المذيعة نيفين محمود في برنامج "السرايا الصفرا"

https://soundcloud.com/nevinemoudoff/1hdkwzf3gcwq

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