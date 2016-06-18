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ما هو سر الأغنية التي صالحت ملحم بركات وملحم وزين؟

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الجمعة 17-06-2016 21:36

دخل الفنان ملحم زين الاستديو لتسجيل أغنية من الحان الموسيقار ملحم بركات، في أول تعاون فني بينهما.

وكنت الفترة السابقة قد شهدت "مناوشات" خفيفة بين الطرفين، ويبدو أنها إنتهت بتعاونهما فنياً، من خلال أغنية من كلمات عادل رفول وتوزيع طوني عنقة، كان من المفترض أن تكون بصوت الموسيقار بركات، ولكنها حازت على إجاب ملحم زين وقرّر تسجيلها.

ويبدو أن ملحم بركات سينكب فب الفترة المقبلة، على التعامل مع عدد من الاصوات على الساحة الفنية، فبعد تعاونه مع فارس كرم في أغنيتين، طرح أحداهما بعنوان "بلا حب بلا بطيخ" ها هو يتعامل اليوم مع ملحم زين في عمل جديد.

 

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