عاصي الحلاني يكافح المخدرات

نشر الفنان عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، صورتين تعودان للإعلان الجديد الذي صوّره للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب.

وكان عاصي الحلاني قد إنتهي خلال الأيام الماضية، من تسجيل الأغنية وتصوير الإعلان الخاص بها، في إستديو الموزع الموسيقي جان ماري رياشي.

الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عاصي وتوزيع جان ماري رياشي.

على صعيد آخر يلتقي الفنان عاصي الحلاني بالجمهور اللبناني في أمسية مميّزة في 25 تموز/يوليو المقبل تجمعه بإبنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني والأخوين شحادة، كما سيحيي في 6 آب\أغسطس حفلاً مع الفنانة نانسي عجرم في إطار مهرجانات الأرز الدّولية .

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