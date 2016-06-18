بريانكا تشوبرا تتصدر غلاف مجلة Maxim

تصدرت نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا Piryanka Chopra غلاف مجلة "Maxim" العالمية لشهر يونيو/حزيران، حيث ظهرت بكامل أناقتها، وكانت إطلالتها سوداء جريئة، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تحتلّ فيها بريانكا مركزاً مهمّاً بين قائمة أكثر 100 نساء العالم إثارة، بحسب إحصاءات المجلة عينها.

وبعد نجاحها الباهر في فيلم "Quantico"، ها هي بريانكا تحتلّ المراتب الأولى في هوليوود من خلال فيلم Baywatch، إذ تشارك البطولة النجمين زاك افرونZac Efron ودواين جونسون Dwayne Johnson .

بريانكا تشوبرا من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم