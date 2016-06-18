ميشيل أوباما تزور المغرب وليبيريا من أجل الفتيات

ذكر البيت الأبيض ان السيدة الاولى ميشيل أوباما Michelle Obama وابنتيها ماليا وساشا سيقمن بزيارة إلى المغرب وليبيريا وإسبانيا في نهاية يونيو للترويج لتعليم الفتيات.

ستزور أوباما في ليبيريا مركز تدريب تابعاً لبرنامج "بيس كوربس" الأمريكي التطوعي في كاكاتا ومدرسة في يونيفيكيشن تاون للتحدث إلى سيدات صغار السن بشأن الحواجز التي يواجهنها للبقاء في الدراسة.

وقال البيت الأبيض إن رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف سترافق ميشيل أوباما في جولاتها.

وفي المغرب، سترافق ميشيل أوباما الممثلة ميريل ستريب Meryl Streep يومي 28 و29 من يونيو لمناقشة الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الأميركية والمغرب لمساعدة الفتيات على الدراسة.

ستختتم ميشيل أوباما جولتها في 30 يونيو بإلقاء كلمة في مدريد بشأن مبادرتها العالمية "Let Girls Learn" وهي حملة لتسخير موارد القطاعين العام والخاص في الترويج لتعليم الفتيات.