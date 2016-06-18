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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا

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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا اليوم.. ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا
تنظر محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم السبت، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشى، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا بمقر النقابة.

وطالبت هيئة الدفاع عن النقيب وعضوى المجلس، هيئة المحكمة بالجلسة الماضية بأجل للاطلاع على أوراق القضية، وتمكنيهم من تصوير تحقيقات النيابة مع عمر بدر ومحمود السقا، حيث تم منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصرت على المحامين والمتهمين فقط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، ى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية.

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